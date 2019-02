Manutenzione delle strade: a Treviso nasce la task force anti-buche

Una squadra antibuche per il Comune di Treviso. Dopo le segnalazioni dei cittadini al sindaco Mario Conte, che sta raccogliendo istanze e richieste nei mercati del centro e dei quartieri, il primo cittadino ha deciso di implementare il servizio di manutenzione strade per sistemare tutte quelle porzioni d’asfalto deteriorate dal maltempo nelle zone centrali, periferiche e lungo le strade bianche del territorio comunale.

«Sono tante le richieste arrivate dai cittadini che ci hanno chiesto di intervenire per colmare le buche che, spesso e volentieri, diventano pericolose soprattutto per bambini, anziani e per chi usa la bicicletta»: spiega il sindaco Mario Conte. «Purtroppo con l’inverno e le precipitazioni si possono formare piccoli dissesti del manto stradale ma è importante che tutti possano effettuare segnalazioni per permettere ai nostri operatori di intervenire tempestivamente».

Sarà infatti implementato il servizio di Manutenzione Strade, con l’impegno da parte della “task-force” comunale di intervenire entro 24 ore dalla segnalazione. Per comunicare con gli operatori antibuche basterà chiamare il numero 0422/658904. «In attesa del piano di riasfaltatura delle strade, che definiremo prossimamente», prosegue Mario Conte. «È necessario risolvere le varie criticità con interventi di manutenzione, che potranno essere effettuati proprio grazie all’aiuto dei cittadini».