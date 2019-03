Allarme processionaria a Santa Bona, necessario l'intervento del Comune

Ieri, domenica, nei pressi del centro civico di Santa Bona sono stati avvistati decine di nidi di processionaria e moltissimi i bruchi a terra: subito è stato dato l’allarme ai residenti e prossimamente l'associazione "Quartieri vivi e attivi" chiederà che vengano prese le dovute precauzioni onde evitare il peggio visto il pericolo che le processionarie può recare sia all’uomo ma soprattutto ai bambini e animali. Ma cos’è la processionaria? Si tratta di una farfalla notturna, assolutamente innocua una volta diventata adulta, molto pericolosa nello stadio di larva (o bruco). Le più comuni sono le processionarie dei pini: le si riconosce perché camminano una dietro l’altra, come in processione, da cui il nome processionaria.

A renderle pericolose sono i peli urticanti di cui sono ricoperte che, separandosi facilmente dalla larva che li porta sul dorso, nel corso di un contatto o, più semplicemente, con l’azione del vento, provocando una reazione urticante data dal rilascio di istamina. In base alla zona del corpo umano colpita, possono verificarsi sintomi come: eruzione cutanea dolorosa con forte prurito, congiuntivite, irritazione delle vie respiratorie con starnuti, mal di gola, difficoltà di deglutizione, broncosmasmo; infiammazione delle mucose di bocca e intestino con vomito, dolore addominale, salivazione . La processionaria è pericolosa per gli animali, specie per cani e cavalli che, brucando l’erba o annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell’insetto, avvertendo improvvisamente un’intensa salivazione, perdita di vivacità, rifiuto del cibo, diarrea emorragica e, nella peggiore delle ipotesi, un ingrossamento patologico della lingua, tanto da soffocare l’animale. Nell’attesa che il Comune provveda abbiamo pensato di affiggere dei cartelli dove si richiede la massima attenzione dei cittadini.

Beppe Fantin