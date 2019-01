Flop dello sciopero del sindacato SGB: ha aderito il 17% dei dipendenti Mom

Mobilità di Marca Spa comunica che in occasione dello sciopero in oggetto, indetto per la giornata odierna, i lavoratori di Mobilità di Marca che hanno aderito sono stati 68 su un totale di 386 addetti comandati in servizio. La percentuale di astensione al lavoro è stata pertanto del 17,62%. Nella mattinata, i servizi maggiormente utilizzati da pendolari e studenti non hanno subito ripercussioni grazie alle fasce di garanzia. Dalle 12,30 tutti i servizi MOM sono tornati regolari.