Mercoledì 24 luglio sciopero del personale Mom

E' stato proclamato uno sciopero nazionale cui hanno aderito le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL per il giorno mercoledì 24 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 20.59. Pertanto, nella fascia oraria indicata, Mobilità di Marca Spa non potrà garantire la totale regolarità del servizio. Le corse che iniziano al di fuori dell’orario di sciopero svolgeranno normalmente il servizio fino al raggiungimento del capolinea.

Servizio urbano Treviso:

termine e ripresa servizi da Piazzale Duca d’Aosta fronte Stazione.

Urbano Conegliano:

termine e ripresa servizi da Via Garibaldi/Via Colombo.

Urbano Vittorio Veneto:

termine e ripresa servizio da Piazza Medaglie d’Oro.

Ricordiamo i capolinea di alcuni servizi extraurbani:

Linee 101a e 101b: il capolinea da Treviso e da Padova è Noale;

Linee 112a e 112b: il capolinea da Treviso e da Bassano è Montebelluna;

Linee 104a e 104b: il capolinea da Treviso e da Portogruaro è Motta di Livenza;

Linee 106a e 106b: il capolinea è da Treviso e da Vicenza è Castelfranco V.to;

Linee 111a e 111b: il capolinea è Crespano;

Linee 117a e 117b: il capolinea da Treviso e da Vittorio V.to è Ponte della Priula

Linea 145: da Jesolo capolinea San Donà, da Vittorio V.to capolinea Conegliano.

Il dettaglio delle corse garantite e tutta l’informativa di legge sullo sciopero sono consultabili sul sito: www.mobilitadimarca.it. La biglietteria aziendale in Piazzale Duca d’Aosta a Treviso, potrebbe non garantire il servizio nelle ore di sciopero. Ci scusiamo con la nostra Clientela per eventuali disagi.