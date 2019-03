Sciopero del personale Orsa: treni a rischio dalla serata di giovedì

La segreteria regionale Veneto del sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero del personale mobile della Direzione Passeggeri Regionale Veneto di Trenitalia, dalle 21 di giovedì 21 alle 21 di venerdì 22 marzo. Regolari le Frecce e i treni a lunga percorrenza. Per i treni Regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni . Saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21 (come da Orario ufficiale Trenitalia e trenitalia.com). Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.