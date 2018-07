La cooperativa Euro Scout ospita i centri estivi del Comune di Treviso

TREVISO Ieri, giovedì 26 luglio, la cooperativa Euro Scout ha ospitato i bambini dei centri estivi del comune di Treviso, gestiti dalla cooperativa Comunica, coinvolgendoli in una giornata in stile scout animata dai capi dell'associazione FSE. 150 bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati dagli animatori, si sono cimentati in giochi e attività all'aria aperta organizzati dai soci volontari della cooperativa proprio negli spazi della casa scout di Borgo Furo a S. Bona.

Vista la riuscita dell'edizione 2017, l'esperienza con i centri estivi del capoluogo si ripete con successo per il secondo anno consecutivo. La cooperativa Euro Scout, infatti, mette a disposizione i propri spazi per attività educative e di formazione rivolte soprattutto ai giovani, ma non solo. Anche i centri estivi del comune di Villorba hanno scelto la sede di Borgo Furo per far provare ai ragazzi l'ebrezza di dormire una notte in tenda nel Bosco lento, l'area verde dove sono stati piantumati dai soci volontari della cooperativa diverse specie di alberi autoctoni.