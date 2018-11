Seconda edizione del convegno "scoutismo e disabilità"

Sabato 17 novembre 2018 si terrà la seconda edizione del Convegno “Scautismo e disabilità” organizzato dall’Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici. L’Evento si svolgerà contemporaneamente nelle città di Treviso, presso il Seminario Arcivescovile, e Milano, in via San Bernardino 4. Per l’occasione, le due sedi saranno collegate in video conferenza.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai Capi Scout di tutte le Associazioni un’occasione di confronto su opportunità e strumenti che nel Servizio come educatori possono offrire a fratelli e sorelle diversamente abili. L’incontro inizierà alle ore 14 e si svolgerà in due momenti: la prima parte sarà in sessione plenaria, con le relazioni della Dott.ssa Silvana Cremaschi (Direttore di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell’Università di Udine) e di Don Stefano Buttinoni (Assistente Ecclesiastico per Caritas Ambrosiano per la disabilità) incentrate sull’apertura all’altro, la visione Cristiana della disabilità e su come un Capo possa far vivere ai ragazzi una dimensione di solidarietà, crescita e inclusione attraverso la vita insieme a coetanei con bisogni speciali.

La seconda parte sarà introdotta dalle testimonianze di genitori con figli diversamente abili che hanno trovato nello Scautismo un ambiente di accoglienza e crescita. Seguiranno dei laboratori di gruppo, guidati da Coordinatori esperti: si entrerà nello specifico dei bisogni dei ragazzi con disabilità nelle varie fasce d’età, delle opportunità che le loro Famiglie cercano nella Società (al di fuori delle istituzioni come la Scuola) e come il Metodo Scout possa essere una risposta positiva e concreta. Il Convegno raccoglie il testimone dell’edizione 2017 ospitata a Roma, con la presenza di relatori che hanno stimolato importanti riflessioni sulla tematica della disabilità nello Scautismo, di fatto confermando che lo Scautismo è un’esperienza di vita davvero per tutti, anche per le Persone con Disabilità. Il 3 dicembre ricorrerà anche la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.