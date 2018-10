Scuole chiuse anche domani nella Marca: è una fake news

Da ieri circola attraverso WhatsApp ed è divenuto rapidamente virale un messaggio vocale in cui un ignoto individuo, spacciandosi per il Dottor Agostino Battaglia, dirigente del settore protezione civile della Provincia di Treviso, annunciava la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. L'audio è falso, una fake news ben architettato. «Abbiamo sentito Battaglia -spiega il Comune di Treviso in una nota- che provvederà a denunciare il fatto alla polizia postale».