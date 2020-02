Nuova sede UGL a Treviso: «Pronti a lavorare per il territorio»

Sabato 15 febbraio, in vicolo Gaspare Gozzi 2, a Treviso, si terrà l’inaugurazione della sede provinciale dell’UGL. Il taglio del nastro avverrà alle ore 11 alla presenza del Segretario Generale dell’UGL Paolo Capone e del Segretario Regionale Sebastiano Costalonga, attualmente commissario straordinario di Treviso. Fra i presenti, oltre alla nutrita schiera di Segretari Nazionali di Categoria, il Sindaco di Treviso Mario Conte e degli Assessori Regionali Elena Donazzan e Federico Caner. La nuova sede del sindacato si trova a pochi passi dalla Stazione ferroviaria di Treviso, dove oltre ospitare tutte le categorie del mondo del lavoro prevederà un punto Servizi e Caf per lavoratori e pensionati.

«Siamo orgogliosi di aprire la prima sede dell’UGL in provincia di Treviso. L’evento testimonia il rinnovato impegno del sindacato in difesa dei diritti dei lavoratori in un territorio, come quello del Nord Est, ricco di piccole e medie imprese, fondamentale per la tenuta sociale ed economica del Paese»: dichiara Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.