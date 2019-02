Selfie sui binari con il treno in arrivo: allarme a Selvana

«Giovani in attesa di potersi fare il selfie col treno che arriva alle spalle. Dove? Al parco comunale di via Boccaccio. Situazione già denunciata oltre un anno fa a Comune e RFI. A quando le barriere?»: la denuncia è stata inviata alla nostra redazione da un residente della zona, nel quartiere di Selvana a Treviso. Purtroppo in passato il fenomeno si era più volte ripetuto, sia a nel capoluogo della Marca (non solo in questa zona della prima periferia trevigiana) che nel resto della provincia ma le indagini avviate dalla polizia ferroviaria di Treviso, solo in alcuni rari casi, ha portato a punire i responsabili di queste pericolose "bravate". Le foto e i video di questi gesti sconsiderati sono spesso finite sui social, con gli autori a vantarsi delle loro "imprese".

«Ho chiesto al Comune, sia al sindaco Mario Conte che all'assessore Silvia Nizzetto, di interessarsi con RTI per mettere delle barriere anti-intrusioni -spiega Ennio Danesin, responsabile dei locali orti urbani- ora c'è un muretto di un metro e dieci circa, lo salto anch'io che ormai ho una certa età. Durante la mattinata c'è un traffico di ragazze e ragazzi che vengono a fumare lo spinello o "bruciare" scuola, nel pomeriggio invece ci sono mamme e bambini. Ieri alcuni ragazzi erano li vicino al muro, alcuni seduti sopra, come fossero in procinto di andare sui binari».