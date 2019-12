Il Vescovo ai sindaci: «La convivenza sia basata su amicizia civile e fraternità»

Gentili rappresentanti politici ed amministratori della Diocesi di Treviso, vi ringrazio cordialmente di aver accolto il mio invito a questo incontro per lo scambio di auguri in occasione del Natale; in particolare ringrazio chi ha permesso il realizzarsi di questa bella occasione, che continua una sentita tradizione di questa nostra diocesi e che per la prima volta mi vede fare gli onori di casa.

Vorrei collegarmi a quanto ho avuto modo di assicurarvi in occasione del vostro cordialissimo e molto gradito saluto il giorno del mio ingresso a Treviso, il 6 ottobre scorso. Ho promesso, infatti, la mia preghiera e quella di tutta la Diocesi per voi nei vostri delicati compiti di rappresentanza e di amministrazione. Non si trattava di una parola di rito o di circostanza, ve lo assicuro.

Già per l’apostolo Paolo si trattava di un compito importante per la comunità cristiana. In un tempo di persecuzione dei cristiani, infatti, egli raccomanda “prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio” (1 Tm 2, 1-2). La vita calma, tranquilla, dedicata a Dio è garantita da chi governa anche alla comunità dei credenti, che a loro volta debbono «essere pronti per ogni opera buona» (Tt 3,1), «mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini» (Tt 3,2), consapevoli di essere stati salvati non per le loro opere, ma per la misericordia di Dio” (CDSC, 381). Essi sono chiamati ad essere testimoni del desiderio di salvezza che Dio Padre nutre per tutti gli uomini, per ogni persona umana. È un'espressione, questa, della cura per il bene comune che - permettetemi il gioco di parole - ci accomuna, pur nella diversità delle responsabilità e dei compiti.

Chi amministra la vita di un territorio, e soprattutto delle persone che vi abitano, deve confrontarsi quotidianamente con la concretezza del bene comune, che è vita ordinata, possibilità di crescita, direi di "fioritura" delle persone che vi vivono e dei gruppi in cui esse sono organizzate e si organizzano. Sono tante le esigenze che vi è chiesto di soddisfare, tante le richieste che vi vengono poste, siete vicini – spesso molto vicini – a chi vi elegge e che può vedere con una certa facilità – o almeno crede di poterlo fare – i risultati del vostro impegno. Siete parte della comunità che amministrate, dalla quale venite e alla quale tornerete. Ho talvolta l’impressione che voi siate alla vera frontiera del lavoro politico e che la conquista del vostro consenso si misuri sulla concreta capacità di dare risposte a bisogni molteplici, talvolta in competizione tra loro.

La riflessione della Chiesa su questi temi ci ricorda che per raggiungere questo risultato è necessario impiegare grande capacità e impegno, su un piano che non è meramente materiale. Non basta neppure - anche se si tratta di una dimensione fondamentale ed irrinunciabile - stilare "l'elenco dei diritti e dei doveri della persona”. "La convivenza acquista – ci dice il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa - tutto il suo significato se basata sull'amicizia civile e sulla fraternità. Il campo del diritto, infatti, è quello dell'interesse tutelato e del rispetto esteriore, della protezione dei beni materiali e della loro ripartizione secondo regole stabilite; il campo dell'amicizia, invece, è quello del disinteresse, del distacco dai beni materiali, della loro donazione, della disponibilità interiore alle esigenze dell'altro”.

Michele Tomasi

Vescovo di Treviso