Centri estivi: 50mila euro per aiutare le famiglie che vogliono iscrivere i figli

Dopo le numerose segnalazioni di famiglie messe in difficoltà dall’emergenza Coronavirus, il Comune di Treviso ha deciso di stanziare una parte dei 168.938 euro (sarà possibile versare una cifra, anche simbolica, fino a fine luglio) raccolti grazie alla solidarietà dei trevigiani per aiutare i nuclei con figli interessati a iscreverli ai centri estivi.

Molte famiglie, a causa delle ristrettezze economiche provocate dal lockdown, si sono trovate di fronte all'impossibilità di iscrivere i propri bambini alle attività estive. Ecco perché l’amministrazione ha optato per lo stanziamento, approvato martedì 26 giugno dalla Giunta insieme alle modalità di erogazione dei contributi, ai nuclei con figli dai 3 ai 14 anni per la partecipazione ai centri estivi comunali e privati organizzati nel territorio comunale di Treviso. Verranno erogati 50 euro a settimana per ogni frequentante per un massimo di 4 settimane a tutti i minori che abbiano la residenza nel Comune di Treviso e famiglie con Isee fino a 25mila euro (non richiesto per i minori portatori di handicap). Nella definizione della graduatoria, a parità di valore Isee verrà considerato l’ordine di presentazione della domanda. Verrà riconosciuto il costo d’iscrizione al centro estivo, comprensivo di diritti assicurativo ed eventuale pasto. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro venerdì 31 luglio utilizzando il modulo scaricabile nei prossimi giorni dal sito web del Comune di Treviso. Questo potrà poi essere inviato via mail agli indirizzi postacertificata@cert.comune.treviso.it e scolastico@comune.treviso.it, via posta all’indirizzo Comune di Treviso, via Municipio 16 e a mano all’ufficio Protocollo della sede municipale di Ca’ Sugana. Il 6 luglio, intanto, partiranno i centri estivi comunali. Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 1 luglio alle ore 14 al fine di definire delle graduatorie. L'amministrazione comunale, per garantire la tariffa agevolata di 39 euro a settimana e il contributo alle associazioni che vorranno organizzare i camp, ha stanziato più di 200mila euro.

