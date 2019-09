Spazio famiglia, apre lo sportello gratuito per genitori e giovani coppie

Apre a Treviso lo Spazio Famiglia, il nuovo sportello informativo gratuito dove le famiglie possono trovare un punto di riferimento e uno spazio di orientamento, di ascolto e counselling. Promosso dall’Amministrazione Comunale, dall'Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia, Disabilità e Pari Opportunità, in collaborazione con il Tavolo per la Famiglia, il servizio è al centro del più ampio progetto Treviso per la Famiglia voluto dal Comune per riunire e coordinare le riflessioni e le iniziative proposte a sostegno della famiglia. Un percorso che si sviluppa anche attraverso il lavoro di rete con il territorio, con il prezioso contributo delle associazioni e dei gruppi informali che si occupano dei temi specifici, dalla disabilità all’anziano non autosufficiente, affinché la famiglia non rimanga sola con le proprie difficoltà. Lo Spazio Famiglia Treviso - finanziato dalla Regione Veneto - si rivolge a tutte le famiglie, ai genitori in attesa, a neo-genitori, con figli minori o con genitori anziani da accudire. Grazie anche al lavoro sviluppato in sinergia tra servizi pubblici, privati e di volontariato sociale, lo spazio offre consulenza e informazioni dedicate ai principali servizi attivi nel territorio in ambito educativo e scolastico, sociale e sanitario, fiscale e legale, culturale.

Sarà possibile, ad esempio, conoscere le proposte di gestione del tempo extrascolastico (dal doposcuola al tempo integrato, ecc.) e delle iniziative per l’estate, ma anche ricevere sostegno rispetto alla relazione con i figli, alla conciliazione famiglia-lavoro e alla gestione organizzativa familiare. In ambito scolastico, il servizio garantisce anche il supporto ai genitori nell’adempimento delle pratiche per l’iscrizione a scuola dei figli, dal nido alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e secondaria di primo grado, così come il tutoring per l’accesso ai registri elettronici scolastici. E ancora orientamento ai servizi sociali e specialistici del settore socio-sanitario, informazioni sulla tutela dei minori, l’adozione, il rientro maternità, le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste ma anche alle attività sportive e alle proposte culturali. Lo spazio famiglia ha sede in via Alzaia 121, di fianco alla Scuola Primaria Volta, nel quartiere di Fiera, ed è coordinato da La Esse in connessione con i Servizi Sociali. Sarà anche un punto di riferimento per un primo confronto e ascolto con il contributo degli operatori professionisti, per l’emersione di difficoltà individuali legate alla genitorialità e alle fasi di vita che le famiglie possono incontrare. L’accesso è libero e gratuito, durante l’apertura settimanale (lunedì ore 9.30-12.30 e venerdì ore 16-19) e su appuntamento per agevolare l’accesso ai lavoratori.

Lo Spazio Famiglia opera in connessione con una rete di supporto alle famiglie che si rivolgono al servizio, composta da soggetti che operano per realizzare iniziative family friendly. La rete è punto di partenza e di arrivo per alimentare un sistema circolare capace di coinvolgere i soggetti impegnati e attivi nei confronti delle famiglie, ma anche di cogliere risorse e potenzialità per sostenere la famiglia stessa nella costruzione della propria rete di supporto e prossimità. Treviso per la Famiglia sarà riconoscibile dall’apposito logo realizzato per valorizzare pienamente il progetto e le attività connesse. Un simbolo astratto che nasce da "giochi" di forme geometriche a evocare i temi di collaborazione, alleanza, sostegno, unione, nel contesto architettonico della città di Treviso. Un percorso declinato anche nella comunicazione dello Spazio Famiglia, attraverso il linguaggio dell’illustrazione con il contributo di Michele Bruttomesso, autore trevigiano d’adozione, membro del collettivo Super Squalo Terrore e collaboratore del Treviso Comic Book Festival.

INFORMAZIONI

Sede

Treviso, via Alzaia 121

Quartiere Fiera, di fianco alla Scuola Primaria Volta)

T 0422.1787715

T XXXX per appuntamento

spaziofamiglia@comune.treviso.it

Facebook: Trevisoperlafamiglia

Apertura

lunedì ore 9.30 -12.30 e venerdì ore 16.00 -19.00

su appuntamento al di fuori degli orari di apertura