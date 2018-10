Ritorna ad ottobre a Villa Braida “Treviso Sposi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 27 e 28 ottobre si terrà a Villa Braida Treviso Sposi, l’evento a 360° dedicato alle coppie in procinto di sposarsi nei prossimi mesi. La manifestazione in pochi anni è diventata il punto di riferimento per tutta la provincia per le aziende del settore che vogliano farsi conoscere alle coppie che stanno organizzando il loro giorno più importante. Un intero fine settimana per scoprire novità e tendenze del 2019 per il fatidico giorno del SI e renderlo indimenticabile. Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento. Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele. A contorno delle parte più strettamente commerciale rappresentata dagli espositori la fiera si arricchisce di una serie di momenti collaterali, organizzati dagli stessi espositori.

Domenica 28 novembre alle 17.30 il taglio della torta nuziale per tutte le coppie presenti offerto dalla Pasticceria Liberale, a seguire il momento aperitivo a cura di Hotel Villa Braida. Sabato e domenica due workshop gratuiti a cura di Glam Events: “I consigli del wedding planner” e “La sposa perfetta”. Il dettaglio del programma con gli orari precisi sono consultabili nel sito della manifestazione. La fiera sarà aperta sabato 27 dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 28 dalle 10.00 alle 19.00. Villa Braida si trova in via Bonisiolo 16/B a Mogliano Veneto. L’ingresso è gratuito con pre-registrazione online al sito www.trevisosposinfiera.it o direttamente in fiera compilando una semplice scheda al punto registrazioni. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150 o scrivere a info@trevisosposinfiera.it