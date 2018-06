A Treviso il 32esimo stage internazionale di Progetto Danza

TREVISO C'è tempo fino al 22 giugno per iscriversi all'annuale Stage Internazionale di Progetto Danza di Treviso; l'evento, giunto alla sua 32esima edizione, costituisce uno dei principali stage di danza in Europa e avrà luogo a Treviso dall'1 al 14 luglio. “Siamo molto soddisfatte del grande successo - spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli, di Progetto Danza, da sempre organizzatrici dell'evento - che il nostro Stage continua a riscuotere, a 32 anni dalla prima edizione, viste le numerosissime richieste di partecipazione che ci giungono da tutta Italia e anche il quasi tutto esaurito che registra l'area più ambita, ovvero la foresteria (cosiddetta formula college), e questo già a pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni. Per noi si tratta di una conferma di come Progetto Danza con il suo Stage Internazionale costituisca un importante riferimento per chi opera nel settore della danza, tanto per i professionisti quanto per gli appassionati”.

Lo stage, da oltre 30 anni, offre ai suoi partecipanti l'opportunità di immergersi completamente nella danza per due settimane e studiare accanto a professionisti di fama mondiale, il tutto all'interno di uno dei migliori centri sportivi europei, La Ghirada di Treviso, presso la quale gli stagisti hanno anche la possibilità di pernottare per un' esperienza stile 'college' che li porterà ad essere a contatto con i loro insegnati e con il mondo della danza 24 ore al giorno.

Un corpo insegnante d'eccezione quello che seguirà i ragazzi durante lo stage, riconfermando le presenze della precedente edizione. Per quanto riguarda la danza classica ritroviamo Rachele Buriassi, Prima Ballerina del Boston Ballet, che ha conosciuto lo Stage come allieva negli anni passati; Paola Vismara, danzatrice, dal 2011 è docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, Margarita Smirnova, etoile del Teatro Bolshoi e Frédéric Olivierì, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, impegnato da quest'anno anche nella lezione di tecnica maschile. E ancora Fernando Lazaro, direttore della Scuola di danza 180 di Madrid,che si cimenterà nella novità di quest'anno: il Musical. Si prosegue con Claudia Rossi e Kledi Kadiu (già parte della scuderia di Amici), e ancora Federica Angelozzi e Sabatino d'Eustachio; il ritorno di Brice Mousset, insegnante delle più importanti scuole di danza di New York, e poi la sezione dedicata ai grandi coreografi contemporanei con Gentian Doda e Brigel Gjoka e ancora Carl Portal, Gigi Caciuleanu, Beatrice Buffin.