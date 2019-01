Pierluigi Battista apre la rassegna de La Stanza Spazio Eventi

Appuntamento d’apertura alla STANZA SPAZIO EVENTI, giovedì 31 alle 18,30 con Pierluigi Battista che racconterà il capolavoro di Pasternak ed il suo autore. Una chiave di lettura inedita e non convenzionale nella quale le parole saranno accompagnate da musiche e immagini immergendo lo spettatore completamente nella rilettura del grande romanzo nel quale si intrecciano fatti della vita personale dell’Autore russo. Una storia avvincente di donne e poeti, spie e carteggi segreti, in cui si intrecciano pericolosamente letteratura e passione. All’incontro sarà presente Laura Lepri curatrice della rassegna LA STANZA DEI LIBRI, una delle più autorevoli esperte del settore letterario ed editoriale nel panorama nazionale, attualmente, tra l’altro, direttrice del Circolo dei Lettori di Milano ospitato a Casa Manzoni.

Pierluigi Battista è inviato e editorialista del “Corriere della Sera”, di cui è stato vicedirettore dal 2004 al 2009. Ha lavorato come inviato alla “Stampa” e come condirettore a “Panorama”. Per La7 ha condotto il programma “Altra Storia” (2003-2007). Tra i suoi libri ricordiamo: La fine dell’innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo (2000), Cancellare le tracce. Il caso Grass e il silenzio degli intellettuali italiani dopo il fascismo (2007), La fine del giorno. Un diario (2013), I libri sono pericolosi, perciò li bruciano (2014), Mio padre era fascista (2016) e A proposito di Marta (2017).

Laura Lepri è editor indipendente. Dal 1995, grazie a Giuseppe Pontiggia, insegna scrittura creativa. E’ stata docente al Master in Editoria Libraria dell’Università Statale di Milano. E’ autrice di numerosi saggi e curatrice di alcuni volumi fra cui Panta - Scrittura creativa e, insieme a Elisabetta Sgarbi, Panta - Editoria. Nel 2012 ha pubblicato Del denaro o della gloria. Libri, editori e vanità nella Venezia del Cinquecento. E’ giurata in alcuni premi letterari. E’ direttore del Circolo dei Lettori di Milano, dal marzo 2018 ospitato da Casa Manzoni. In linea con lo spirito del nuovo polo culturale LA STANZA SPAZIO EVENTI, alla presentazione farà seguito un incontro con aperitivo nel corso del quale il pubblico potrà incontrare l’Autore. Entrata libera, è gradita la prenotazione. Info: Tema Cultura temacultura@libero.it, t. 346.2201356. La Stanza Spazio Eventi, via Pescatori 23, Treviso.