Al via il nuovo servizio di navetta tra l'aeroporto "Canova" e il centro di Treviso

È stato definito il servizio navetta fra l’Aeroporto Canova e il centro di Treviso. “Treviso Airbus”, questo il nome del progetto, rappresenta un ulteriore tassello nella rivoluzione della mobilità voluta dall’Amministrazione comunale. Progettato da Mobilità di Marca (MOM), gestore del trasporto pubblico su gomma, il servizio navetta partirà a metà marzo e sarà attivo, per i primi sei mesi, in via sperimentale. La navetta, che partirà dalla stazione ferroviaria e dall’Aeroporto Canova, seguirà un tracciato ad anello che si snoderà lungo la strada Noalese per San Giuseppe, via Cattaneo, viale Monte Grappa, viale Monterumici, viale Verdi, viale Trento Trieste, Piazzale Duca D’Aosta – Stazione FS (fermata), cavalcavia della stazione, strada Terraglio, tangenziale, Strada Noalese e di nuovo Aeroporto.

La navetta prevede l’istituzione di due nuovi biglietti: il primo con tariffa pari a 3,50 euro con validità di 48 ore e il secondo di 5 euro con validità di 3 giorni con possibilità di acquisto online sul sito www.mobilitadimarca.it, invio allo smartphone tramite l’app MOMUP e attivazione al momento della salita a bordo, oltre al coinvolgimento di punti vendita compresi IAT- Uffici Turistici in Aeroporto e Piazza Borsa. Entrambi i biglietti consentiranno di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, ad esclusione delle tratte extraurbane. La navetta avrà inoltre una livrea dedicata che ne permetterà la massima riconoscibilità. Le fermate, una delle quali sarà negli spazi dello scalo aeroportuale, saranno identificate con pannelli informativi a messaggio variabile. Attualmente, il collegamento fra la stazione ferroviaria e l’aeroporto è coperta dalla linea urbana 6 con tempi di percorrenza di circa 20-25 minuti e 18 fermate intermedie.

La nuova navetta, invece, permetterà di collegare due punti fondamentali della Città di Treviso in 15 minuti senza fermate intermedie. Dalle 6.23 alle 22.10, i Treviso Airbus passeranno ogni 30 minuti. «Riteniamo fondamentale questo nuovo servizio che rappresenta una bellissima opportunità per i cittadini e i visitatori», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «Chi arriverà allo scalo aeroportuale potrà raggiungere comodamente la città e fruire di tutte quelle proposte culturali – e non solo - che ci apprestiamo a presentare. Treviso non sarà più soltanto punto di appoggio per raggiungere Venezia ma potrà portare in città turisti in modo semplice e veloce».

«Grazie alla collaborazione MOM e AERTRE siamo riusciti a dare il via a questo importante servizio di collegamento diretto fra l’aerostazione e il centro storico di Treviso -le parole del vicesindaco Andrea De Checchi- Treviso Airbus risponde a molteplici esigenze manifestate da tempo dalle categorie produttive della città e riesce a unire la rilevanza di un aeroporto nel territorio cittadino al tessuto economico. Sarà così più facile che le nostre attività commerciali e artigianali riescano ad avere finalmente un vantaggio dall’arrivo dei visitatori che troveranno, una volta atterrati a Treviso, il collegamento “naturale” con la città, a costi assolutamente accessibili».

Così il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon: «Il progetto farà i dovuti passaggi con l’Ente di governo, ma il collegamento diretto tra Aeroporto Canova e Treviso FS consentirà di fare un passo avanti nell'integrazione dei servizi per la mobilità. Inoltre, la formula tariffaria proposta risulta fortemente innovativa per il TPL del Veneto: i biglietti 2 e 3 giorni consentiranno ai turisti di utilizzare liberamente tutta la rete urbana, shuttle per aeroporto incluso. Crediamo sia una risposta importante per consentire la permanenza sul territorio dei turisti»

«Partiamo con una sperimentazione di sei mesi ma, considerati gli investimenti, siamo certi che il servizio avrà un forte appeal -afferma il direttore generale di MOM Giampaolo Rossi- Ottima è la collaborazione con gli uffici aeroportuali che cureranno direttamente la realizzazione della fermata. I bus dedicati avranno il meglio della tecnologia "Infomobility" a bordo, con indicatori di percorso e il tempo alla prossima fermata, grazie alle paline di fermata intelligenti si potrà sapere sempre il tempo reale di attesa per l'arrivo del bus. Inoltre con le App Moovit e MOMUP sarà possibile sapere già mentre si atterra a che ora passerà la navetta. La collocazione della fermata fronte in stazione, infine, risulta molto più funzionale rispetto all'attuale fermata disassata della Linea 6 difficilmente individuabile per i turisti».

Il presidente di AerTre, Marco Pinzi: «Abbiamo colto con interesse il progetto di MOM, in un’ottica di ulteriore sviluppo del turismo sulla città di Treviso. Grazie alla fattiva collaborazione anche con il Comune, riteniamo che la soluzione di una navetta dedicata al trasporto dei passeggeri direttamente dallo scalo al centro città non potrà che essere accolta con successo dal pubblico».