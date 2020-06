Crolla controsoffitto della biglietteria, intervento dei vigili del fuoco in stazione

Parte del controsoffitto dell'ufficio dedicato alla biglietteria della stazione ferroviaria di Treviso è crollato sul pavimento. L'episodio è avvenuto nella primissima mattinata di oggi, lunedì, e ha portato all'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso che hanno svolto un sopralluogo. Ignote le cause del cedimento; fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono interenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria di Treviso. La biglietteria è rimasta chiusa per la giornata di lunedì ma già martedì dovrebbe regolarmente riaprire i battenti.

