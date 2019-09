Ottanta anni dalla costituzione del 51° Stormo di Istrana, celebrazioni al via

L'eroporto di Istrana si accinge a celebrare la duplice ricorrenza del 30° anniversario dell'entrata in servizio operativo del velivolo AM-X e l'80° anniversario della costituzione dello Stormo, avvenuta nel lontano 1 ottobre del 1939. In collaborazione con i Comuni di Treviso ed Istrana, il 51° Stormo ha organizzato una serie di eventi con l'intento di valorizzare le due importanti ricorrenze.

EVENTI

Il 12 settembre, a “Palazzo dei Trecento”, alle ore 17.30 verrà presentato il libro dell’Aeronautica Militare dedicato proprio ai 30 anni del velivolo AMX alla presenza di Autorità civili e militari al termine della quale avrà luogo a Piazza dei Signori il concerto della Fanfara della 1 ^ Regione Aerea aperto al pubblico.

Il 13 settembre in Aeroporto a Istrana si terrà il raduno "30 anni di AMX". Per I’ occasione verrà allestita una mostra statica con velivoli dell'Aeronautica Militare, voleranno gli AM-X con gli special colors dei gruppi di volo che hanno avuto in dotazione il velivolo e non mancherà il sorvolo della PAN.” E’ previsto l’afflusso dei numerosi radunisti registrati al sito on line dell’evento ed alla giornata presenzieranno Autorità civili e militari.