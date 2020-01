Studenti trevigiani in piazza per dire no alla guerra in Iran

L'attacco degli USA nei confronti dell'Iran, che ha portato alla morte del generale Soleimani, ha generato forte indignazione a livello internazionale. «Dobbiamo dire basta a questi crimini e azioni di questo genere, portate avanti da quegli Stati il cui unico interesse è arricchirsi senza pensare alle ripercussioni che hanno sulla popolazione civile. Vogliamo gridare forte il nostro NO alla guerra, non è più tollerabile una politica estera fatta con le armi invece che con il dialogo. Chiediamo coerenza e responsabilità da parte dell'Unione Europea e dagli Stati membri affinché questa spirale di morte giunga al termine». Questo l’appello che la Rete degli Studenti Medi lancerà in piazza Borsa a Treviso sabato 25 gennaio alle ore 17, per dire NO alla guerra, Si alla pace.