Suoni di Marca, controlli della polstrada: cinque positivi alle droghe

In occasione dello scorso week end, caratterizzato a Treviso dagli ultimi concerti della manifestazione musicale "Suoni di Marca" che si è svolta sulle mura e dai primi rientri dalle vacanze, la polizia stradale ha svolto controlli straordinari per combattere l'uso di alcool e droghe degli automobilisti alla guida. Quattro le persone che sono risultate essere positive all'alcooltest mentre ben più allarmante è il risultato dei test salivari (il drug test) a cui sono stati sottoposti tredici giovani automobilisti tra quelli fermati per i controlli: cinque tra questi (tra cui tre neopatentati), sono risultati essere sotto effetto di cannabinoidi, cocaina ed anfetamine. I risultati degli esami di laboratorio, svolti sui campioni di saliva dai tecnici della Ulss 3 Serenissima di Mestre, ha confermato l'abuso di sostanze nelle persone coinvolte. Durante i controlli della polstrada uno degli automobilisti ha tentato di nascondere un involucro contenente sostanza stupefacente leggera che è stata subito individuata e sequestrata dagli agenti.

Nei giorni successivi sono state inoltre elevate dalla polizia stradale decine di contravvenzioni che vanno dal mancato uso della cintura all’uso del telefono cellulare durante la guida, inefficienza dei sistemi di equipaggiamento del veicolo fino alla dimenticanza dei documenti. Le contestazioni per l’uso del cellulare alla guida nei giorni scorsi sono state ben 41 ciascuna come noto sanzionata da € 165 a € 330,5 con decurtazione di 5 punti sulla patente di guida e sospensione della patente di guida per 15 gg