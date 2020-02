Teatro comunale, ecco le modalità di rimborso dei biglietti acquistati

In merito agli spettacoli annullati in seguito all’ordinanza ministeriale sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto informa il pubblico che per gli spettacoli Le relazioni pericolose in programma nei teatri Goldoni di Venezia (24 febbraio), Verdi di Padova (25 febbraio) e Del Monaco di Treviso (26 febbraio) e Caìda del cielo in programma al teatro Goldoni (27 febbraio> 1 marzo), le modalità di rimborso dei biglietti acquistati sono le seguenti:

Biglietti acquistati in biglietteria

Per ottenere il rimborso lo spettatore dovrà recarsi presso le biglietterie del teatro alla loro riapertura e consegnare il biglietto originale.

Chi non potrà recarsi in teatro dovrà spedire il biglietto originale via posta indicando chiaramente nome e cognome di chi ha acquistato e il proprio codice IBAN.

Biglietti acquistati online

Chi ha acquistato online il biglietto dello spettacolo annullato dovrà scrivere via mail all’indirizzo rimborsi@teatrostabileveneto.it allegando il biglietto in pdf, indicando chiaramente nome cognome dell’acquirente.

Il rimborso verrà effettuato entro 15 giorni lavorativi.

Per gli spettacoli La casa nova e Savana padana rispettivamente in programma al Teatro Verdi e al Teatro Maddalene di Padova, per lo spettacolo Sento la Terra Girare in programma al Teatro Mario del Monaco di Treviso e per gli abbonamenti dello spettacolo Caidà del Cielo in programma al Teatro Goldoni di Venezia seguiranno ulteriori informazioni.