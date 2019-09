Lunghe code per abbonarsi alla stagione del teatro "Mario Del Monaco"

Svelato il cartellone, a Treviso prende il via la campagna abbonamenti per una stagione stellare. A partire da martedì, presso la biglietteria del teatro, è possibile rinnovare o acquistare i nuovi abbonamenti alla Stagione Teatrale, alla Lirica e alla Danza del Teatro Mario Del Monaco, mentre la stagione concertistica e altri appuntamenti saranno svelati in ottobre. Grande l’attesa per l’apertura della campagna abbonamenti: fin dalle prime ore del mattino, infatti, si è formata una lunga coda di abbonati davanti alle porte della biglietteria, che da oggi resterà aperta dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16 alle 19.00. Gli abbonati alla Stagione 2018/2019, inoltre, potranno esercitare il diritto di prelazione fino all’11 ottobre per la prosa e fino all’8 ottobre per la lirica e rinnovare l’abbonamento confermando il proprio posto a teatro.

«Siamo felici di dare il benvenuto agli abbonati trevigiani che ora entrano a far parte della grande famiglia del Teatro Stabile del Veneto -ha affermato Massimo Ongaro, direttore dello Stabile del Veneto- Il 19 settembre abbiamo presentato l’anteprima stagione 2019/2020, un cartellone ricco di spettacoli tra prosa, lirica, danza e la nuova rassegna Divertiamoci a teatro. Molti altri appuntamenti sono in arrivo, a partire dalla stagione concertistica e dalla rassegna di spettacoli per famiglie, che verranno svelati in ottobre. In un teatro di tradizione come quello trevigiano non poteva che essere una delle opere più rappresentate al mondo come Madama Butterfly di Puccini a dare il via all’intera programmazione, mentre aprirà il sipario sulla Stagione Teatrale il ritorno di Marco Paolini. Diamo il via così a una stagione pensata con grande cura che vuole mettere in dialogo le diverse arti della scena e ribadire la centralità di Treviso con il suo teatro come luogo d’arte e di conoscenza».

A partire da quest’anno è attiva una tariffa speciale che consente a tutti gli abbonati di scoprire tutte le proposte in programmazione al Teatro Mario Del Monaco con grandi agevolazioni. Acquistando l’abbonamento a una delle stagioni di prosa, lirica o danza l’abbonato, infatti, ha la possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento scontato a ciascuna delle altre stagioni.