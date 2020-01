Teatro comunale, al via la selezione per un posto da addetto alla biglietteria

AAA addetto alla biglietteria per il Teatro Mario Del Monaco cercasi. Il Teatro Stabile del Veneto ha pubblicato sul proprio sito un avviso per la selezione di personale di biglietteria da impiegare presso Il Teatro Mario del Monaco di Treviso con un contratto a tempo determinato di 12 mesi, a tempo pieno di 39 ore alla settimana con la qualifica di impiegato/a, ruolo addetto di biglietteria. Il termine entro il quale inviare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando è il 6 febbraio 2020.

Il candidato che risulterà primo in graduatoria verrà inserito nell’organico del Teatro Stabile del Veneto – Area Teatro Mario del Monaco di Treviso e, alla conclusione del periodo indicato, lo Stabile del Veneto valuterà attraverso una apposita commissione se ricorrono le condizioni per l’eventuale prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

