Dai vecchi telai nascono nuove opportunità di lavoro

Un vecchio mestiere in via d’estinzione, ora si trasforma in un’opportunità di nuova occupazione. Grazie a un apposito percorso formativo promosso da UNIS&F, società degli industriali di Treviso e Pordenone. All’origine di questa “Work Experience”, il recupero di alcuni vecchi telai, ormai dismessi, da parte di alcune aziende del settore tessile di Treviso, Padova e Vicenza, per realizzare produzioni di qualità, all’insegna del made in Italy. A fronte di questa operazione, tuttavia, scarseggiano addetti specializzati, in grado di operare con questi macchinari. Il corso, dunque, punta a ricreare queste competenze, formando, nello specifico, degli “sviluppatori di prodotti tessili”. Una figura professionale, cioè, dotata, da un lato, di conoscenze e tecniche relative alla progettazione tessile, ai principi per creare una collezione di moda, alla progettazione e della realizzazione di un tessuto, ma anche, dall’altro lato, in possesso delle basi tecniche delle tessitura, anche attraverso telai artigianali, e delle tintura, seconda una concezione di sostenibilità.

Alle lezioni teoriche, si affiancheranno dei tirocini in aziende storiche del settore, proprio per permettere ai partecipanti di applicare le conoscenze acquisite in un contesto professionale. Il corso, in totale 680 ore, da svolgersi tra marzo e luglio, è rivolto a sei Neet, giovani tra i 18 e i 29 anni, che non studiano, né lavorano, residenti o domiciliati in Veneto, con un titolo di studio di qualifica, diploma o laurea (preferibilmente ad indirizzo tecnico o artistico). I candidati veranno selezionati in due date, il 21 febbraio e il 27 febbraio, all’Unisef Lab di via Venzone.

Nello stesso periodo si svolgerà anche un altro corso formativo dedicato a specialisti del “Social branding”, ovvero profili che sappiano gestire la presenza dell’azienda sui principali social network, promuovere il brand aziendale e convertire un numeo crescente di utenti in clienti. Otto i posti disponibili, sempre per giovani disoccupati. Anche in questo caso sono previste esperienze in società del settore e le selezioni si terranno il 21 e il 27 febbraio. Le attività formative si inseriscono nel piano esecutivo regionale del programma nazionale Garanzia Giovani (finanziato anche con fondi UE) e la partecipazione è gratuita. Per il periodo di tirocinio è prevista un’indennità non inferiore a 450 euro lordi mensili.