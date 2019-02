Tiramisù day 2018, più di 16mila euro raccolti per Telethon

Sedicimila trecento ventinove euro: è questo l’importo dell’assegno staccato dagli organizzatori del Tiramisù Day per Fondazione Telethon, che da quasi 30 anni raccoglie fondi per la ricerca contro le malattie rare. Il Tiramisù Day, giornata dedicata al dolce più famoso del mondo rigorosamente fatto in casa, lo scorso 7 ottobre ha attirato a Treviso circa 40 mila appassionati che hanno degustato più di 10 mila porzioni di Tiramisù, fra cooking-show, banchi d’assaggio, workshop e sfide tra pasticceri.

Nella giornata dedicata al mitico connubio fra uova, mascarpone, zucchero, caffè e savoiardi, le quattro piazze principali di Treviso (Duomo, Loggia dei Cavalieri, Quartiere Latino, Loggia dei Trecento/Piazza dei Signori), hanno ospitato vere e proprie gare dando la possibilità anche alle scuole alberghiere della Marca Trevigiana di dimostrare la propria eccellenza e affermare ancora una volta il patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio. Il maxi-assegno, consegnato al vicepresidente nazionale di Fondazione Telethon Omero Toso, è stato firmato da Comune di Treviso, Assocuochi e dal Coordinamento Telethon di Treviso. La cifra verrà destinata all’attività di ricerca.

FONDAZIONE TELETHON La Fondazione Telethon è un’organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Compito della Fondazione è quello di gestire e promuovere le iniziative di raccolta fondi, gestire i fondi raccolti per destinarli ad attività di ricerca interna (presso gli istituti fondati da Telethon) ed esterna (presso laboratori che ospitano i ricercatori che ricevono una borsa). In particolare, gli istituti fondati e gestiti direttamente da Telethon sono: l’Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica (TIGET) con sede a Milano e diretto da Luigi Naldini; l’istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) con sede a Pozzuoli (Napoli) e diretto da Andrea Ballabio: l’Istituto Telethon Dulbecco, un istituto virtuale intitolato al premio Nobel per la Medicina Renato Dulbecco.

I NUMERI DEL TIRAMISÙ DAY 2018

Affluenza di persone stimata: 40.000 (+400% rispetto all’edizione 2017)

Porzioni di tiramisù realizzate:10.000 (+100% rispetto al 2017)

Numero di partecipanti Tiramisù Challenge: 100

Bimbi che hanno partecipato ai Laboratori: 100

Chili di Mascarpone: 300

Chili di Biscotti Savoiardi: 180

Numero di uova: 3000

Litri di caffé: 200

Chilogrammi di zucchero: 100

Chilogrammi di cacao:15

Studenti volontari:40

Assocuochi e Fic volontari: 60

Telethon Volontari: 60.

Evento su Facebook: 20.000 persone interessate