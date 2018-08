Riqualificazione dello stadio Tenni, via alla concessione per il Treviso

TREVISO L'Amministrazione comunale annuncia con soddisfazione che in data odierna sono stati sottoscritti gli atti propedeutici alla concessione dello stadio “O.Tenni“ alla ACD Treviso. Tale concessione avrà a oggetto la riqualificazione, la rigenerazione e la gestione dello stadio comunale. Il Sindaco Conte così commenta la firma: "Siamo davvero soddisfatti dell'intesa perfezionata con l'ACD Treviso in quanto potremo finalmente rivedere in una struttura sportiva, simbolo della Città, competizioni calcistiche di buon livello.

Avere una squadra di calcio cittadina che gioca al Tenni -continua il Sindaco- non significa solo consentire agli amanti del gioco del "pallone" di poter trascorrere la domenica allo stadio, ma significa dare grande visibilità al mondo dello sport nel suo complesso, attirando l'attenzione -si auspica- di tanti giovani e giovanissimi verso le attività motorie, con tutti i benefici per la loro crescita psicofisica. Auguriamo tutti i migliori successi alla prima squadra che giocherà nel campionato di "Eccellenza", con l'invito a far si che l'utilizzo dello stadio sia un ulteriore elemento per investire nei settori giovanili, coinvolgendo anche le molteplici realtà cittadine che da tempo ed egregiamente si occupano degli atleti trevigiani." Il Presidente ACD Treviso Luca Visentin dichiara "Concordo con il Sindaco, ringrazio per la fiducia e attendo tutti allo stadio".