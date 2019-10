Adriano Panatta acquista all'asta l'ex "Tennis club Zambon"

La notizia era nell'aria da tempo ma nella giornata di ieri, mercoledì, è arrivata finalmente l'ufficialità. Adriano Panatta, grande campione di tennis del passato e ormai da diversi anni residente nella Marca, si aggiudica lo "Sporting club Zambon" di via Medaglie d'Oro, nel quartiere di San Zeno. Panatta è riuscito a rilevare l'area con un'offerta di 550mila euro durante l'asta giudiziaria (la quinta per la vendita, con base a 300mila euro) seguita al fallimento della società proprietaria del club. Battuta la concorrenza di altre quattro società, per quello che è un vero e proprio affare, tenendo conto che il prezzo iniziale era stato fissato ad un milione di euro. Per il rilancio definitivo della gloriosa struttura trevigiana, un vero e proprio tempio della racchetta (attualmente è più nota per il calcetto con diversi campi peraltro molto frequentati), sarebbe già pronto un progetto di recupero che dovrebbe riportare ai fasti di un tempo campi e infrastrutture che soffrono inevitabilmente del passaggio del tempo. A benedire l'operazione, oltre al sindaco Mario Conte, è anche l'ex proprietario, Bepi Zambon: la sua speranza è quella di poter uscire dall'angolo e di avere un ruolo nel rilancio della sua creatura, destinata a diventare un polo sportivo simile a quello della vicina "Ghirada". Adriano Panatta vive da quattro anni nella Marca, da quando cioè ha trovato l'amore con l'avvocatessa trevigiana Anna Bonamigo.