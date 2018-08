Terremoto a Bali, Zaia in prima linea per il rientro della famiglia Simeoni

VENEZIA Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, non appena appreso delle difficoltà di rientro della famiglia Simeoni, in vacanza nell’arcipelago di Bali e rimasta vittima del forte sisma che ha provocato morti e distruzione nell’isola di Lombok e nelle isole contigue dall’arcipelago indonesiano, ha attivato la Direzione Relazioni Internazionali della Regione Veneto che si è messa subito in contatto con l’unità di crisi della Farnesina e con l’Ambasciata italiana in Indonesia. I funzionari della Farnesina e dell’Ambasciata hanno confermato che la famiglia trevigiana è in salvo ed è stata trasferita, in barca, dall'isola di Gili Trawangan all'isola di Bali, da dove potrà a breve rientrare in Italia.