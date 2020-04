"Castel Monte" mette a disposizione test sierologici a tutti i Comuni della Marca

«Dopo due mesi di sconvolgimento della vita sociale ed economica del nostro paese, credo sia un giusto diritto di ogni cittadino conoscere la propria situazione sanitaria»: spiega il presidente di Castel Monte Onlus, Dott. Giuseppe Possagnolo. Su questo diritto la Cooperativa Castel Monte offre la propria disponibilità ad eseguire Test sieriologici Covid 19 IgG/IgM certificati Ce-IVD (autorizzati dal Ministero della Sanità), questo test consente di individuare chi è venuto a contatto con il virus e se ha sviluppato anticorpi specifici, in caso di virus in corso sarà avvisato il medico curante il quale procederà ad attuare il protocollo previsto.

La Cooperativa Castel Monte offrirà in primis a tutti i Comuni Trevigiani, la disponibilità di una collaborazione chiedendo alle Amministrazioni un luogo (un palestra, un ambulatorio...) dove il singolo cittadino potrà recarsi ed effettuare il prelievo del sangue, garantirà tutta la comunicazione coordinata per i cittadini e la logistica: ovviamente ogni Amministrazione potrà decidere se partecipare alla spesa per renderla ancora più accessibile a tutti. Per le aziende vale la stessa proposta: in loco, per tutti i dipendenti e collaboratori. L'esame viene effettuato senza prescrizione medica, il referto verrà consegnato dopo 24 ore.

