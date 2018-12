Tiramisù world cup, scatta la prima edizione "junior" riservata ai bambini

Quest’anno la più golosa competizione culinaria di tiramisù per non professionisti si rivolge ai più piccoli! Bambini dagli 8 ai 13 anni potranno concorrere per il titolo di Campione del Mondo di Tiramisù Junior e Campione del Mondo di Tiramisù Creativo Junior, organizzata da Twissen. Ci sarà una madrina d’eccezione: Elisabetta Dami, celebre scrittrice di libri per ragazzi, ideatrice del famoso gentiltopo Geronimo Stilton, che sarà in giuria!! Selezioni il 15 dicembre nella sede dell'Istituto Alberghiero Lepido Rocco a Villorba, finale domenica 16 a Treviso nella sede della Camera di Commercio. Info e iscrizioni www.tiramisuworldcup.com