Sabato 11 agosto in arrivo a Treviso il "Treno del Folklore"

TREVISO Sabato 11 agosto, nuovo appuntamento con il treno turistico della ferrovia Pedemontana del Friuli. Da Treviso sarà possibile viaggiare nuovamente a bordo di uno splendido treno storico della Fondazione FS composto da eleganti carrozze d'epoca Centoporte, arrivando a Travesio, nel cuore della Pedemontana Friulana, all’insegna di un viaggio d'altri tempi dedicato al folklore e alla musica. Si tratta del terzo treno storico previsto dal programma 2018 della ferrovia Turistica della Pedemontana con partenza dalla capitale della Marca. Il treno è dedicato al 50° Festival Internazionale del Folklore di Aviano-Piancavallo.

Il programma, dopo la partenza da Treviso alle ore 9.35, prevede una fermata intermedia a Conegliano alle 9.56 e la sosta ad Aviano (10.28), dove in stazione sarà possibile visitare la Mostra fotografica "La poesia du train" di Nicole Cremon, mentre alle 10.30 è previsto l’inizio dell’esibizione folkloristica con i gruppi del 50° Festival internazionale del Folklore Aviano Piancavallo. Al termine delle esibizioni, con una breve passeggiata sarà possibile raggiungere i locali convenzionati per il pranzo (si consiglia la prenotazione): Trattoria “Aviano Inn” Via Sacile, 23 0434 651050, “Dorth 1931 Prosciutteria” Via Pordenone, 4 0434 677211, “Al Campanile” Osteria Pub Piazza Duomo, 11 0434 315879, Ristorante “Casa Bianca” Viale San Giorgio, 19 0434 661532 e Ristorante “San Giorgio” Viale San Giorgio, 34 0434 651482. Alle 14.00 il treno si rimetterà in moto alla volta di Maniago (14.28) e di Travesio (14.58), dove all'arrivo sono previste varie attività d'animazione. Il viaggio in treno sarà allietato dalle Lucertole del Folk che accompagneranno i viaggiatori dalla Stazione alla Piazza di Travesio (raggiungibile con una passeggiata a piedi in 10 minuti). Il Treno è dotato di bagagliaio con portabiciclette (19 posti disponibili).