RomanticaMente, un viaggio tra Treviso e Montereale Valcellina su un treno storico

Il treno e la bicicletta vantano una prestigiosa storia che li vede quasi coetanei. Da ormai 2 secoli, rappresentano le ideali modalità ecosostenibili di trasporto e si integrano oggi in maniera più moderna che mai. Quale migliore opportunità di un treno a vapore per andare a scoprire, con una facile passeggiata in bicicletta, l'incredibile storia di alcuni tra i più suggestivi borghi della pedemontana friulana? Montereale Valcellina (PN) si trova sulle rive del torrente Cellina, nel luogo in cui questo abbandona i monti del Parco delle Dolomiti Friulane, per allungarsi ed adagiarsi sulla pianura dell'alto Pornenonese. Numerose testimonianze archeologiche e storiche attestano una presenza antica ed importante dell'uomo su questi territori. Storie come quella del mugnaio Domenica Scandella, detto Menocchio, mandato al rogo per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione nell'anno 1601, oppure quella della prima centrale idroelettrica a portare la corrente a Venezia. E molto altro ancora. Immersi in un paesaggio dolce e regolare, avremo anche modo di scoprire le prelibatezze agroalimentari locali in occasione della tradizionale Festa dei Formaggi Friulani presso la frazione di Malnisio.

L’evento si terrà Domenica 7 Luglio, per qualsiasi info e prenotazioni: TO see Travel&outdoor