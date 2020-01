Antonello Fabbro nuovo presidente del Tribunale di Treviso

E' Antonello Fabbro il nuovo presidente del Tribunale di Treviso. 65 anni, originario di Zoppola (in Provincia di Pordenone) Fabbro è stato dal 2010 presidente di sezione civile. Nella metà degli anni Novanta è stato prima giudice delle indagini preliminari e successivamente pubblico ministero a Pordenone, in una stagione che lo vide impegnato un prima linea in quelle che sono passate alla storia come le inchieste della tangentopoli friulana. Da giudice civile ha lavorato oltre che a Treviso (per 22 anni) anche a Conegliano.