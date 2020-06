Falsi bonifici, azienda trevigiana nel mirino dei truffatori: due arresti

Ad un'azienda francese avevano inviato merce per un valore di oltre 45mila euro, ricevendo in cambio dei bonifici bancari che si erano poi rivelati dei perfetti falsi. Ad essere vittime di questa truffa è stata un'azienda trevigiana specializzata nella vendita e distribuzione di apparati fotovoltaici che si è rivolta alla Questura di Treviso per denunciare l'episodio. La scorsa settimana la polizia trevigiana e la Gendarmeria francese, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con la Autorità Giudiziaria francese, hanno sventato la truffa, arrestando le due persone che l'avevano architettata e recuperando il maltolto.

La denuncia era stata presentata lo scorso 4 giugno da parte dei legali rappresentanti della società per una truffa posta in essere dai titolari di un’azienda francese con la quale intrattenevano rapporti commerciali. La società transalpina, con sede nel comprensorio di Lione, aveva stipulato da novembre 2019 un contratto di fornitura di materiale relativo al settore dell’energia rinnovabile ma, dopo le prime consegne andate a buon fine, l’azienda italiana riscontrava che le transazioni di pagamento avvenuto a mezzo bonifico bancario erano state in realtà falsificate dai titolari della società francese, la quale nel frattempo aveva ricevuto fraudolentemente forniture per quasi 45 mila euro.

