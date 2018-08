Nel 2016 sono stati 2.612 gli “over 66” trevigiani truffati o rapinati

TREVISO Nel 2016 i reati di truffa, rapina e furto hanno interessato in Italia 263.091 vittime di 66 anni e oltre, di cui 17.849 in Veneto. Ogni 100.000 abitanti si contano tra gli anziani 390 vittime di furti, 38 vittime di truffe e 6 vittime di rapine, per un totale di 434 vittime. In Veneto si registra un’incidenza più bassa, pari a 363 vittime anziane. Nella nostra Regione, rispetto al 2014, le vittime over 65 di furti, rapine e truffe sono in calo del -14,3% un miglioramento quasi doppio rispetto alla media nazionale ferma ad un -8,1%. Solo nell’ultimo anno si sono registrati oltre 13mila casi in meno nel Paese ed un migliaio in meno in Veneto. A livello provinciale le vittime anziane di furti, rapine e truffe sono leggermente aumentate solamente a Belluno e Treviso (+0,8%); riduzioni sopra la media regionale hanno riguardato invece Rovigo (-17%) e Vicenza (-7,2%). Queste le evidenze più interessanti che emergono dal secondo rapporto “l’esposizione degli anziani a furti, rapine e truffe” realizzato dall’ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat e Ministero dell’Interno.



“I dati dello studio ci confortano -commenta Fiorenzo Pastro**, presidente regionale e provinciale di ANAP, l’Associazione dei pensionati che conta in regione oltre 25mila aderenti, di cui 7.400 trevigiani, la provincia più numerosa - Da anni ci siamo attivati a favore nei nostri soci e degli altri pensionati con campagne come “Occhio alle truffe” fornendo loro utili suggerimenti e accorgimenti per non cadere nella rete dei soliti furbi. Le persone anziane, infatti, sono spesso le vittime preferite di loschi figuri e in questo la solitudine gioca un ruolo spesso determinante. I figli lontani, una rete di vicinato che nel tempo si è sfilacciata, fanno sì che gli anziani siano spesso presi di mira. Molti di loro poi non denunciano, neanche ai familiari, il fatto per una sorta di vergona della loro fragilità. E tutto questo poi si amplifica durante l’estate. Ma le campagne di questi anni e lo spirito aggregativo di Anap stanno dando i loro frutti”. I dati sono significativi anche da un altro punto di vista: l’aumento progressivo della popolazione anziana. Non solo, sempre più spesso le persone hanno la percezione del rischio di criminalità nella zona in cui vivono, pericolo che cresce man a mano che aumentano le dimensioni del comune di residenza con la conseguenza che si fa maggiore attenzione.



In regione Veneto il 21,2% della popolazione ha oltre 65 anni, valore in perfetta media Italia. A Treviso il 20.3 del totale. In valori assoluti si contano 1.040.195 persone over 65, di cui 179.431 trevigiane. L’indice di vecchiaia ha assunto proporzioni notevoli raggiungendo quota 168,7 in Italia e 167,8 in Veneto. Di conseguenza, i rapporti intergenerazionali si stanno anch’essi modificando: l’indice di dipendenza degli anziani risulta oggi pari al 35% (sia in Veneto che in Italia) e si stima raggiunga valori del 60% (in Italia) e del 57% (in Veneto) nel 2050. Pertanto, se oggi ogni 3 persone di età 15‐64 potenzialmente attive nel mercato del lavoro ce n’è 1 inattiva perché sopra i 65 anni, nel 2050 tale rapporto sarà di 3 a 2. “I nostro impegno continua non solo verso i nostri soci, ma anche verso le comunità di riferimento e le reti sociali territoriali. Essere informati e fare attenzione, infatti, sono suggerimenti validi per tutti come quello, magari, di ripristinare quei rapporti tra vicini che tanto possono fare per evitare situazioni anche drammatiche, come abbiamo letto in questi giorni sui giornali, perché il nemico numero uno è la solitudine”, conclude Pastro che invita, soprattutto in questo periodo estivo, chiunque sia vittima di furti o tentativi di truffa a sporgere denuncia alle forze dell’ordine”.

TREVISO Il 20,3% della popolazione trevigiana ha più di 65 anni; assieme a Vicenza (20,2%) sono le province venete con la più bassa incidenza % di popolazione anziana (179.431 persone in termini assoluti). Nel 2016 sono state 2.612 le denunce di furti, rapine e truffe a danno di anziani, registrando un lieve aumento rispetto all’anno precedente (+0,8%). I furti sono aumentati da 2.425 a 2.448 e le truffe sono passate da 144 a 154. Sono invece diminuite le rapine (da 22 a 10). Sempre nel 2016, in provincia di Treviso si sono registrate 295 vittime di furti, rapine e truffe a danno di over 65 ogni 100.000 abitanti: si tratta di un’incidenza inferiore al dato regionale, nonostante il lieve aumento in valori assoluti.