Venerdì 27 aprile uffici dell'Ulss 2 chiusi in tutta la provincia

TREVISO Venerdì 27 aprile prossimo, in tutte le sedi dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana sarà rispettata la festività del Patrono San Liberale. In seguito alla nascita dell’Azienda Ulss unica provinciale e alla riorganizzazione delle precedenti attività, esigenze organizzative, tese a ridurre al minimo eventuali disagi per l’utenza uniformando i servizi sul territorio, hanno portato rendere unica per tutti e tre i distretti (Treviso, Pieve di Soligo, Asolo) la chiusura per la festività del Santo patrono.

In tutta l’Azienda Ulss 2, quindi, il prossimo 27 aprile – festa di San Liberale - saranno chiusi tutti gli uffici pubblici aziendali. Non saranno aperti i centri prelievi, gli sportelli di prenotazione e accettazione, tutti i servizi delle varie sedi distrettuali e del Dipartimento di Prevenzione. Come in tutti i giorni festivi, saranno normalmente garantiti tutti i servizi di emergenza/urgenza e di assistenza ai ricoverati.