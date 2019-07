Università del volontariato a Treviso: aperte le iscrizioni per il 6° anno del progetto

Da sabato 20 Luglio sono aperte le iscrizioni per il 6° anno di Università del Volontariato di Treviso, percorso formativo gratuito offerto da Volontarinsieme – CSV Treviso insieme all’Università Ca’ Foscari Venezia, partito nel 2014 e che ha già “diplomato” 150 volontari, studenti e cittadini aspiranti volontari. C’è tempo fino al 30 Settembre per volontari e cittadini e al 15 Ottobre per gli studenti universitari, con tre posti riservati a volontari di Belluno. Università del Volontariato ha coinvolto in questi anni quasi 2mila volontari e cittadini interessati all’alta formazione offerta, che hanno partecipato alle lezioni specialistiche aperte alla cittadinanza. Lo scorso 21 Giugno si è tenuta la cerimonia di consegna attestati per i 28 corsisti dell’anno appena concluso (la classe in fotografia allegata) che contribuiscono quindi a raggiungere quota 150 volontari altamente qualificati.

Quest’anno, Università del Volontariato a Treviso si arricchisce anche di uno short master riservato ai dirigenti delle organizzazioni dal titolo “Gestire un’associazione. Aspetti manageriali e responsabilità” che si svilupperà tra Gennaio e Marzo 2020. La Riforma del terzo settore porta con sé una riconfigurazione del non-profit, ovvero dell’”infrastruttura organizzativa della società civile”. Il volontariato e gli enti del terzo settore devono mettersi in condizione di essere credibili e riconosciuti agenti di innovazione sociale, capaci di interpretare e anticipare i bisogni e di organizzare le risposte. Il corso si propone di offrire ai dirigenti delle associazioni strumenti concettuali ed operativi per comprendere il contesto sociale ed istituzionale, analizzare i bisogni, progettare le azioni e agire con efficacia ed efficienza. La proposta è aperta ad un gruppo di 15 partecipanti e l’accesso è riservato a presidenti e membri di consiglio direttivo di OdV e APS.

Il prossimo anno accademico sarà inoltre dedicato al rapporto tra volontariato, non profit e mondo dell’impresa. Diversamente da quanto si è soliti pensare, il mondo del volontariato e quello delle imprese hanno diversi obiettivi in comune. Per raggiungere i propri scopi benefici il volontariato ha molto da guadagnare dalle capacità economiche, organizzative e tecnologiche delle imprese. Allo stesso tempo, le imprese beneficiano moltissimo della coesione sociale, del clima di fiducia e, più in generale, dello spirito di collaborazione che il volontariato contribuisce a creare. L’incontro fra questi due mondi va dunque incoraggiato, favorendo in particolare progetti di innovazione sociale per migliorare quei servizi di welfare – assistenza alle persone in difficoltà, inclusione nella vita attiva, sostegni alla formazione, rafforzamento della protezione civile, iniziative per l’ambiente, per citare alcuni esempi – che le forme tradizionali di azione pubblica non riescono da sole a garantire. Il Campus Ca’ Foscari Treviso e Volontarinsieme CSV – Treviso, vedono dunque con grande interesse lo sviluppo di questa collaborazione, mettendo competenze e strutture a servizio di un progetto dal grande valore sociale.

Il percorso di studi strutturato è articolato in corsi base obbligatori (36 ore complessivamente), lezioni specialistiche a scelta (almeno 10 ore) e uno stage di volontariato (almeno 20 ore). Al termine dello stage viene richiesta l’elaborazione di un prodotto personale di restituzione dell’esperienza. Ogni corsista viene sostenuto nella sua formazione da un tutor con il supporto del quale definisce il piano di studi più adatto alla sua situazione e che lo accompagna per tutto il percorso. Il tutor aiuta negli approfondimenti, nei rapporti con i docenti, nelle esercitazioni e nello stage. Al percorso strutturato si affianca quello a libera frequenza, con la scelta di un piano di studi di interesse tra le oltre 200 ore di lezioni specialistiche proposte. Le iscrizioni al prossimo anno accademico saranno aperte fino al 30 Settembre per volontari e cittadini e 15 Ottobre per gli studenti universitari.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 0422/320191 o inviando una e-mail a formazione@trevisovolontariato.org