Blitz dei vandali in via Ronchese, distrutte tavole e sedie degli anziani

TREVISO Vandali in azione, durante lo scorso week end, in via Ronchese a Treviso. Ignoti infatti hanno danneggiato le sedie e i tavoli utilizzati solitamente dagli anziani del quartiere, durante il giorno per ripararsi dal caldo e trovare un po di ristoro all'ombra. L'episodio è stato già denunciato alla polizia locale.

"Chiedo al Sindaco -spiega l'ex consigliere comunale trevigiano Enrico Renosto- di posizionare una telecamera in via Ronchese in vista della prossima stagione scolastica visto i numerosi istituti scolastici presenti (Mazzotti, Palladio, Da Vinci, Canova sede staccata) che richiamano centinaia di studenti ogni mattina alla fermata in via Ronchese in modo da monitorare anche la sicurezza dei ragazzi stessi. Il nostro servizio Whatsapp di quartiere è stato notiziato ed è iniziato il passaparola per cercare di monitorare il luogo. Chi volesse aggiungersi mi scriva il numero in privato e verra'inserito:piu siamo e piu occhi ci saranno a vigilare".