Misteriosa scia luminosa solca i cieli tra le province di Treviso e Venezia

C'è chi l'ha vista nella zona di San Donà, chi tra Roncade e Meolo, altri a San Stino, non distante dall'autostrada, e ancora a Gruaro e perfino a Villa del Conte, nel padovano. Parliamo della misteriosa scia luminosa, forse una meteora, che nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.30, avrebbe solcato i cieli, soprattutto tra le province di Treviso e Venezia. Una decina le telefonate che sono giunte ad alcune radio locali, tra cui radio Piter Pan. Per ora nessuna segnalazione è stata registrata dai centralini del Suem 118 e i vigili del fuoco. L'ultimo avvistamento simile risale alla fine del febbraio scorso quando una meteora venne vista sfrecciare in Veneto e in buona parte dei Balcani.

