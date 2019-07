Verde pubblico lasciato nell'incuria, Ca' Sugana attacca Contarina

«In seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e alle altrettante situazioni rilevate dall’amministrazione comunale, esprimiamo la nostra insoddisfazione per il servizio di sfalcio dell’erba e di manutenzione dei canali gestito da Contarina SpA. Pur comprendendo le difficoltà oggettive generate dalle condizioni metereologiche avverse dei mesi di aprile e maggio e nelle more della definizione di un nuovo contratto per la manutenzione del verde pubblico, chiediamo un serio e responsabile cambio di marcia da parte di Contarina SpA: non è pensabile che, anche con il variare repentino delle condizioni climatiche, il servizio resti il medesimo, con conseguenti disagi e pericoli per la cittadinanza. Pertanto, abbiamo convocato per domani un tavolo urgente al quale parteciperanno anche i gestori del servizio con lo scopo di definire le opportune misure operative». Recita così una nota congiunta emessa nella giornata di oggi dal sindaco di Treviso, Mario Conte, dal vicesindaco Andrea De Checchi e dell'assessore all'ambiente, Alessandro Manera. La polemica, latente negli ultimi mesi, è riesplosa negli ultimi giorni per l'incuria e lo scarso decoro in cui sono lasciate aiuole, marciapiedi, spartitraffico, parchi e altri spazi del verde pubblico. La situazione, oggettivamente vergognosa, ha portato Ca' Sugana a richiedere la convocazione di una riunione urgente.