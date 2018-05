Allarme verde pubblico in via Selvatico, i residenti si appellano a Contarina

TREVISO Lo sbocciare della bella stagione solleva, come ogni anno, solleva il problema della crescita, spesso trascurata, del verde pubblico dei parchi pubblici e degli alberi attigui alle strade. Un esempio di ciò è senza dubbio la situazione che vivono i residenti di via Selvatico, strada letteralmente invasa dai rami degli alberi. Alcuni residenti hanno contattato, dopo opportuna segnalazione alla polizia locale, Contarina per chiedere lumi circa questa situazione. La replica è stata la seguente: nell'arco dell'anno sono previsti tre interventi di taglio del verde pubblico.