L'arma dei carabinieri di Treviso celebra la festa del 4 novembre

Il 4 novembre 2018 ricorre il centenario del glorioso esito della battaglia combattuta nel 1918 tra Italia e Austria-Ungheria a Vittorio Veneto. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, anche quest’anno, ha voluto dare il proprio contributo per commemorare la festività delle Forze Armate, allestendo una vetrina intitolata “4 novembre – Arma dei Carabinieri – Giornata delle Forze Armate”, in “Calmaggiore” a Treviso, dove sono stati esposti una Feluca ed una Lucerna, storici copricapo ma ancora in uso nell’attuale uniforme insieme ad una divisa da Ufficiale risalente al 1903.