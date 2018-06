Lavori per il rifacimento dell'illuminazione, chiusa via Mandruzzato

TREVISO Continuano i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Mandruzzato a San Pelajo, avviati lo scorso lunedì 11 giugno. L'intervento, dell'importo di contratto di € 108.450,30, è finanziato con fondi di bilancio comunale e comporta la realizzazione di 61 nuovi centri luminosi ad efficientamento energetico con impianto a Led di alta qualità e sistema di telecontrollo wireless.

Fino al 13 luglio 2018, giorno previsto per la fine dei lavori, via Mandruzzato è chiusa alla circolazione veicolare nella fascia oraria 08.30 – 18.00, per permettere di operare in condizioni di sicurezza. In tale fascia oraria è ripristinato il doppio senso di circolazione solo per i residenti e frontisti, che dovranno in ogni caso garantire libero accesso ai mezzi di sicurezza e di soccorso. È sempre garantito invece il transito pedonale e ciclabile. Tutte le deviazioni sono state segnalate in loco alla cittadinanza dalla settimana precedente all'inizio dei lavori.

Inoltre, ogni giorno feriale dalle 7 alle 20, parte degli stalli di sosta di via Mandruzzato, e precisamente quelli presenti sull'area parcheggio di fronte al civico 13/P, sono vietati alla sosta con rimozione coatta del mezzo: anche in questo caso il divieto permane fino alla conclusione dei lavori. È a carico della ditta esecutrice - R.T.I. SIE di Padova – il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità. Il progettista di riferimento per il Comune di Treviso è il Direttore dei Lavori p.i. Raffaele Zambon, del Servizio Illuminazione Pubblica.