Al via i lavori di riasfaltatura lungo via Roncole

TREVISO Si informa che da oggi, giovedi 12 luglio, fino a venerdi, meteo permettendo, si concluderanno i lavori di asfaltatura di via Roncole nel tratto compreso tra Via Gramsci ed il confine comunale. Data la ristretta sede stradale, per poter eseguire i lavori sarà necessario interdire il transito, per il tempo strettamente necessario (eccetto residenti e mezzi di soccorso) da Via Gramsci a Via Bottere. Il flusso proveniente da Ponzano sarà deviato per via S. Gervasio e via S. Pelajo. Tutte le deviazioni saranno segnalate in loco. Dal tardo pomeriggio di giovedì 12/7 e fino alle 08.30 del mattino di Venerdì 13/7 sarà comunque garantito il transito.