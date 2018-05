Domenica manifestazioni in centro, ecco cosa deciso per viabilità e sosta

TREVISO Domenica 27 maggio si svolgeranno a Treviso tre eventi: il “10° Gran Premio Città di Treviso”, una corsa ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi (bambini dai 6 ai 12 anni) ed organizzata dall'Associazione Ciclistica Provinciale di Treviso, che si svolgerà dalle 15 alle 19:30, con ritrovo atleti alle 13:00 in Borgo Mazzini; la "Festa del Bastardino", sul Bastione San Marco delle Mura cittadine; il "Convegno Unitario dell’Azione Cattolica della Diocesi di Treviso", sul Bastione Fra' Giocondo. Per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni e la sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e degli utenti delle strade cittadine, il comandante della Polizia Locale Maurizio Tondato ha ordinato alcune modifiche alla viabilità e alla sosta:

- Divieto di circolazione su viale D'Alviano a partire dalle 7:00 e fino al termine degli eventi.

- Su Borgo Mazzini e Viale Terza Armata, al fine di consentire l'allestimento delle strutture relative al “10° Gran Premio Città di Treviso”, sarà fatto divieto di circolazione domenica 27 maggio, dalle 8:30 e fino al termine della manifestazione;

- Divieto di circolazione a partire dalle ore 13:00 e fino al termine dell'evento anche a Borgo Cavalli, via G. Emiliani e via Stangende, ovvero le strade su cui avrà luogo la manifestazione. Tutte le deviazioni dei veicoli che circolano sulle strade che confluiscono sul tracciato di gara saranno segnalate in loco.

- Interdizione del transito pedonale sul tratto della Mura interessato dal Convegno dell'Azione Cattolica, durante lo svolgersi della cerimonia religiosa.

- Deroghe: frontisti, mezzi di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi diretti alla Casa di Riposo di Viale D'Alviano potranno accedere regolarmente alle aree interdette al traffico, compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione.

- Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle 7:00 alle 20:00 in Borgo Mazzini, viale Terza Armata e viale D'Alviano (a partire dall’accesso carraio del collegio Pio X), e dalle 12:00 alle 20:00 in Borgo Cavalli, via G. Emiliani, via Stangande e via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra via Stangande e via Oriani. Sempre in viale D'Alviano, il divieto di sosta nel tratto compreso tra Porta Santi Quaranta e Bastione San Marco sarà attivo da sabato 26 maggio alle 7:00 fino a domenica 27 maggio alle 20:00, con l'eccezione dei mezzi impegnati nelle operazioni di trasporto animali e attrezzature per la manifestazione "Festa del Bastardino".