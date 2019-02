Virus Chimaera, l'Ulss 2 attiva la task force: specialisti e linea telefonica dedicata

Attivata la task force per la sorveglianza e il controllo dei pazienti sottoposti a intervento cardiochirurgico al Ca’ Foncello nel periodo 2010-2017, in relazione al rischio Mycobacterium Chimaera. I 2.200 pazienti operati all’ospedale di Treviso riceveranno, nelle prossime settimane, una lettera informativa relativa ai possibili rischi di infezione. Due le opzioni previste per gli assistiti: coloro che non presentano alcuna sintomatologia non devono effettuare alcun tipo di accertamento. Per coloro che, invece, presentano uno o più dei seguenti disturbi:

-febbre persistente in assenza di altre cause

-perdita di peso inspiegabile

-tosse persistente o mancanza di respiro non correlati ad altre malattie

-sudorazione notturna intensa

-stanchezza persistente, dolore muscolare o articolare, dolore addominale, nausea e vomito non spiegati da altre malattie

-infezioni della ferita chirurgica

Sarà disponibile, come da indicazionI della Regione Veneto, un numero telefonico dedicato, gestito da operatori esperti, che valuteranno la sintomatologia e stabiliranno l’eventuale percorso di approfondimento clinico-laboratoristico. Dopo il primo contatto telefonico gli assistiti ritenuti a rischio di possibile infezione saranno presi in carico da un infettivologo per un ulteriore approfondimento della sintomatologia e, se necessario, sottoposti ad accurata visita specialistica e a successivi accertamenti microbiologici. Il rischio di infezione da Chimaera dopo intervento chirurgico è molto contenuto ed è più frequentemente correlato all’intervento di sostituzione di valvola cardiaca o di applicazione di protesi vascolare.

La Task force che segue il programma di sorveglianza e controllo, coordinata dalla Direzione Sanitaria aziendale, è composta dalla Direzione Medica del Ca’ Foncello, dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dalle Unità Operative di Malattie Infettive, Microbiologia e Cardiochirurgia del nosocomio trevigiano. «L’attivazione della task force Chimaera e di un numero telefonico dedicato -sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi- risponde alla volontà di prendere in carico, con un percorso altamente specialistico, tutte le persone sottoposte a intervento cardiochirugico nel periodo 2010-2017, garantendo loro un follow up infettivologico personalizzato. Il tutto al fine di assicurare la massima tranquillità ai nostri assistiti. Al gruppo di professionisti che, a livello aziendale, stanno seguendo la problematica Chimaera va il mio ringraziamento per il carico di lavoro aggiuntivo che quotidianamente sostengono».