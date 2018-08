Abolizione della legge Mancino, mozione di Visentin: scoppia la polemica

TREVISO Abolire la legge Mancino, come proposto di recente dal ministro leghista Attilio Fontana. A chiedere di appoggiare questa idea è stato, con tanto di mozione protocollata in Comune a Treviso, il consigliere comunale Davide Visentin, ex esponente di Forza Nuova. "Punire la propaganda di idee -scrive nel documento Visentin- contrasta con la libertà di manifestare il proprio pensiero". Questa presa di posizione ha ovviamente scatenato un vespaio di polemiche da parte dell'opposizione, frutto anche della provenienza politica dello stesso Visentin. Il sindaco Conte ha per ora frenato sulla proposta, asserendo che non è un tema prioritario