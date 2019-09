Visite guidate alle "Storie di Sant'Orsola" di Tomaso da Modena

Domenica 22 settembre, alle 16 e alle 17, è in programma l’iniziativa volta ad approfondire le Storie di Sant’Orsola di Tomaso da Modena, uno dei maggiori artisti del ‘300 attivo fra Emilia e Veneto. Affrescate intorno al 1355 a Santa Margherita le Storie furono salvate nel 1883 da Luigi Bailo, che riuscì a staccare i singoli riquadri e alcune incorniciature dalle pareti di quella chiesa sconsacrata e ormai in demolizione e a riallestire la sequenza nel Museo Trivigiano, da lui appena fondato presso l’ex convento degli Scalzi in borgo Cavour (ora Museo civico Luigi Bailo).

L’attuale collocazione del ciclo di Tomaso nel Museo civico Santa Caterina ripropone adesso per la prima volta, dopo 136 anni, alcune delle connessioni originarie delle Storie di Sant’Orsola. Tale allestimento è stato pensato e realizzato per consentire sia una visione autonoma e raccolta del ciclo di Tomaso, riorganizzato nell’antico presbiterio dei frati della chiesa sconsacrata di Santa Caterina, sia degli affreschi sulle pareti.

Visita guidata alle Storie di Sant’Orsola di Tomaso da Modena

Museo Santa Caterina, piazzetta Botter, n.1 Treviso

Domenica 22 settembre 2019: inizio ore 16.00 e ore 17.00

Ingresso ridotto per tutti: € 4