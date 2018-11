Amarcord per il VivaVoce a Santa Caterina

Il VivaVoce Festival torna in centro storico, sabato 24 novembre al Museo di Santa Caterina con gli Amarcord. Dopo il successo delle prime due serate, il festival internazionale di musica a cappella presenta l’incredibile performance del gruppo vocale tedesco, unica data italiana per una delle formazioni più talentuose d’Europa capace affrontare un repertorio che spazia dal periodo medievale al barocco, dal romanticismo alla musica contemporanea fino al jazz. Insomma, uno spettacolo irrinunciabile che non mancherà di emozionare il pubblico presente, nella migliore cornice possibile per una performance di questo tipo. Quello di sabato è il terzo appuntamento del VivaVoce che conferma Treviso quale capitale italiana della musica a cappella.

Amarcord. Cinque voci maschili in perfetta armonia. Una miscela di canto virtuoso e poesia musicale, a volte seria, sacra e solenne, a volte umoristica, oscillante e jazzy. Con oltre 1.500 concerti in 50 paesi in tutto il mondo, al fianco dell'Orchestra Gewandhaus e St. Thomas Boys Choir, questi acclamati cantanti sono tra le più brillanti scoperte della città musicale di Lipsia. Due volte vincitori del prestigioso premio tedesco ECHO Klassik Award, gli Amarcord cantano a cappella alla massima perfezione, superando i confini di tempo, stile ed espressione. Il quintetto si muove con agio dal periodo medievale ai madrigali e cantate barocche del Rinascimento, per arrivare al romanticismo europeo, alla musica contemporanea con arrangiamenti vocali di canzoni popolari e standard di jazz. Tutti i componenti di Amarcord si sono formati musicalmente in una delle più antiche istituzioni culturali in Europa, il Thomanerchor Leipzig che Johann Sebastian Bach ha guidato per molti anni. In programma anche un omaggio a Gioachino Rossini, in occasione delle celebrazioni per i 150° della morte del compositore pesarese.

«Dopo le due date al Sant’Artemio, con gli Opus Jam e poi la doppietta tutta italiana con Occhi Chiusi in Mare Aperto e Mezzotono, questa volta ci spingiamo in Germania per uno show davvero unico – spiega Andrea Trevisi, direttore artistico del VivaVoce Festival – e lo facciamo tornando a Santa Caterina, nel museo cittadino, una suggestiva location che si sposa perfettamente alle melodie antiche e classiche degli Amacord. Siamo orgogliosi di ospitare per l’unica data italiana del loro tour un gruppo vocale così prestigioso, che tra l’altro organizza il Festival A Cappella di Lipsia, in una vera e propria ottica di scambio tra città».

